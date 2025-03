Roberta Miranda revela em biografia que ela e seu pai se apaixonaram pela mesma mulher

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, lançou sua biografia "Um lugar todinho meu - A história inspiradora de Roberta", e tocou em um assunto muito delicado em sua vida: a sexualidade. Ela aproveitou o momento para revelar que já manteve relacionamentos com outras mulheres.

A sertaneja contou que não comentava sobre a sexualidade por causa de uma promessa que havia feito para a mãe e confessou que sofreu por esconder seus namoros.

Em entrevista ao canal no Youtube, do jornalista André Piunti, a cantora disse que, "A minha mãe, até o leito [morte] dela, pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri? Que eu não gostaria de mostrar a pessoa que eu amo. Eu já tive grandes problemas com isso: de pessoas me largarem mesmo porque eu não assumia. Era um trato que eu tinha com a minha mãe. Sendo que, mais uma vez, minha analista, sentou comigo e disse: isso já está ultrapassado. Hoje, tido por mim, a certeza é que eu namoro menino e namorei menina",

Durante a entrevista, Roberta confessou que na adolescência se apaixonou por uma amiga, chamada Vanda, que tinha o hábito de dormir na casa dela.

"Dormíamos, ela virou pra lá, eu virada pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim", disse Roberta, também comentando que seu próprio pai também se apaixonou por Vanda.

"O meu pai começou a ficar muito agressivo comigo. Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda".

A sertaneja ficou 25 anos sem falar com a amiga, até que, aconselhada pela analista, resolveu procurar Vanda.

"Aí eu fui atrás dela, botei todo mundo para ir atrás dela. E consegui. E eu trago a Vanda. Perguntei se ela teve alguma relação com meu pai. Ela disse: 'Nunca tive. A minha paixão por você seguiu, ele sabia disso, e a gente nunca teve nada'", disse.

Outro tema de sua vida que foi comentado foi sobre as duas vezes que ficou grávida e perdeu as crianças. "Tive meninos maravilhosos, homens que queria para mim, mas eles foram recebidos [pelo meu pai] com esse banquete de bala. [...] As duas vezes que engravidei foi de um único ato sexual. Perdi naturalmente. Perdi parte do meu ovário, útero. E quando deu três meses e meio, eu perdi meu filho naturalmente".

"A segunda gravidez que ela teve foi de um amigo policial que ela teve em São Paulo. "Eu falei: amigo, você vai ter que beber, e eu não bebo, e vou ter que beber, e a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui (risos). Porque ninguém tinha coragem com ninguém. Ele tomou um litro de cachaça lá, me deu não sei quanto para a gente beber, e a gente fez amor. Dois meses depois, eu me dei conta que eu estava grávida", confessou.