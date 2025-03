Atriz e ex-BBB Linn da Quebrada é internada para cuidar da saúde mental

A artista foi internada depois de vídeo com suposta aparição perto da Cracolândia viralizar - Foto: Reprodução

A artista foi internada depois de vídeo com suposta aparição perto da Cracolândia viralizar - Foto: Reprodução

A atriz e compositora Linn da Quebrada, se internou novamente, meses depois de anunciar uma pausa na carreira para dar atenção à saúde mental. A famosa já havia sido hospitalizada por causa da depressão, em 2024, mas agora a assessoria de imprensa confirmou que o cenário é “delicado”.

A internação acontece depois que viralizou nas redes sociais, um vídeo onde supostamente mostra Linn da Quebrada ao lado de um homem, na Avenida São João, em São Paulo, perto da Cracolândia. A região é famosa pela presença de usuários de drogas, o que causou rumores e preocupações com a cantora.

Linn da Quebrada ainda não comentou publicamente sobre o caso, entretanto, sua equipe disse que a prioridade é a recuperação da artista.

Confira a nota da assessoria de imprensa da cantora publicada pela coluna Daniel Nascimento, do O Dia.

“A assessoria informa que, neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar. Recentemente, ela tem enfrentado desafios relacionados à saúde mental, o que resultou no abuso de substâncias e no agravamento da depressão”. A assessoria de imprensa pediu respeito à privacidade da artista, ressaltando que ela está com sua atenção voltada para o tratamento.

“Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento. Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio”, encerrou.