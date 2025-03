Aos 95 anos, mãe de Gugu é internada com suspeita de AVC

Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato, foi internada nesta quinta-feira (13) com uma suspeita de acidente vascular cerebral (AVC). A idosa, de 95 anos, foi hospitalizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e segue internada, sem previsão de alta, nesta sexta (14), após passar por exames.

Segundo a assessoria da família Liberato, dona Maria foi levada às pressas à unidade. No local, a equipe médica diagnosticou uma infecção pulmonar. Apesar disso, ela passa bem e deve passar por novas avaliações ainda nesta sexta (14). Ela está acompanhada da filha, a numeróloga Aparecida Liberato, irmã mais velha de Gugu.

Leia também:

➢ Casamento de Amado Batista com miss 51 anos mais jovem tem separação total de bens

➢ Prefeitura de Niterói dará apoio a escolas de samba da cidade no Carnaval de 2026

Recentemente, Maria do Céu voltou a fazer uma aparição pública e participou do documentário “Gugu, Toninho e Augusto”, lançado pelo serviço SBT+ no ano passado. O apresentador morreu, aos 60 anos, em 2019, após sofrer uma queda em casa e bateu com a cabeça.