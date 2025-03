Casamento de Amado Batista com miss 51 anos mais jovem tem separação total de bens

Amado Batista se casa com miss 51 anos mais jovem no Mato Grosso (MT) - Foto: Reprodução/redes sociais

Amado Batista se casa com miss 51 anos mais jovem no Mato Grosso (MT) - Foto: Reprodução/redes sociais

Agora oficialmente casados, Amado Batista, 74 anos e Calita Franciele, 23, resolveram celebrar a união na última quinta-feira (13), através de uma cerimônia íntima, com a presença de amigos e familiares, no Cartório de 2° Ofício de Água Boa, no Mato Grosso.

"Um dos dias mais especiais de nossas vidas", escreveu Calita nas redes sociais.

Mas as comemorações não param por aí. A grande festa está marcada para o próximo sábado (15), às 16h30, na fazenda do cantor, de nome AB, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. A propriedade de 35 mil hectares é avaliada em R$ 350 milhões.

Seguindo a legislação brasileira, o casamento será em separação total de bens, já que Amado tem mais de 70 anos.

Leia também:

Influenciadoras, acusadas de injuria racial, faltam em audiência

Após deixar Viradouro, Erika Januza participa de Carnaval na África do Sul



Patrimônio

Mesmo sendo um dos cantores brasileiros que mais venderam discos no país, Amado Batista não conquistou seu patrimônio apenas com seu trabalho nos palcos. O cantor entrou também para mundo do agronegócio, o que lhe rendeu um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão.

Romance com Calita

O relacionamento com Calita Franciele só foi revelado publicamente no fim do ano passado. Na ocasião, Calita, que é Miss Universo Mato Grosso, falou pela primeira vez sobre o namoro com o cantor. "Estou namorando e apaixonada", disse ela através de suas redes sociais.

O casal começou a se encontrar em junho de 2024, quando o avião particular do cantor passou a ser visto frequentemente em Campinápolis. O romance chamou atenção pela diferença de idade, mas amigos próximos afirmam que é “amor verdadeiro”. A miss também adaptou sua rotina para acompanhar o cantor em shows e viagens.