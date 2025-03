Bloco da Anitta arrasta mais de 1 milhão de foliões ao Centro do Rio

Anitta agitou a multidão em seu bloco, no Centro do Rio - Foto: Fernando Maia/Riotur

Segundo a Riotur, o Bloco da Anitta arrastou uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas ao Centro da Cidade Maravilhosa na manhã deste sábado (08). O megabloco começou pouco depois das 8h.

A 'Poderosa' contou aos milhões de fãs que acordou às 2h30 para estar no bloco. Em seu repertório, a cantora levantou a galera com sucessos do funk e MPB. Seus grandes sucessos, como "Show das Poderosas", "Vai Malandra" e "Movimento da Sanfoninha", não ficaram de fora.

A cantora também agradeceu por mais um ano festejando o Carnaval com seu bloco nas ruas cariocas: "Mais um ano encerrando o carnaval no Rio. Delicioso, eu estou feliz demais, a rua lotada pro bloco da Anitta. Gratidão, muito obrigada Rio!"

Anitta escolheu uma fantasia que homenageava Rebeca Andrade, ginasta medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024.

A multidão começou a chegar por volta das 7h30. Mesmo sem música, o público já fazia festa e aguardava ansiosamente pela presença de Anitta. Pouco depois das 8h, a cantora chegou para enlouquecer a galera.

Desde 2016, o Bloco da Anitta faz parte do Carnaval do Rio de Janeiro. Anteriormente, ele era chamado de Bloco das Poderosas. Em 2025, ela prometeu ensaios nos últimos meses em diversos estados do país. No ano anterior, o bloco da cantora reuniu 800 mil pessoas.