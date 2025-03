Brunna Gonçalves revelou que a família está sendo vacinada antes do nascimento de Zuri

A dançarina e influenciadora, Brunna Gonçalves, compartilhou em suas redes sociais que todos os integrantes da sua família estão sendo vacinados antes do nascimento da sua filha, Zuri, com a cantora Ludmilla. A vacina em questão é a dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

"Hoje é dia de tomar a vacina dTpa. Quem não conhece, ela é importante para quem vai ter contato no primeiro mês de vida do seu filho ou filha. Todo mundo aqui de casa está tomando. Falei que não vou deixar ninguém ver Zuri se não estiver com essa vacina tomada", contou Brunna.

Além disso, ela também explicou que a vacinação tem que ocorrer meses antes do nascimento do bebê. "Em relação à vacina, tem que tomar com antecedência para dar tempo de fazer efeito, antes da criança nascer", disse.