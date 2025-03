2º Festival Yemanjá de Maricá celebra tradição, religiosidade e cultura neste domingo (09/03)

A cidade de Maricá receberá neste domingo (09/03) o 2º Festival Yemanjá de Maricá, evento que une tradição, religiosidade e turismo na orla de Itaipuaçu, entre a Rua 01 e a Avenida 01. Com início marcado para às 10h, o festival reunirá templos de Maricá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, promovendo um encontro de fé e celebração à Rainha do Mar.

O evento, que chega à sua segunda edição, destaca-se pelo respeito à diversidade religiosa e pelo compromisso com práticas sustentáveis, reforçando o papel de Maricá como município que valoriza suas tradições culturais e promove o diálogo inter-religioso.

Leia também:

Polícia Civil prende estrangeiro por injúria racial em Arraial do Cabo



Bloco 'Os Trabalhistas Estão Chegando' é atração no Carnaval de Niterói nesse domingo (9) (Vídeo)



Programação diversificada

A programação do festival foi elaborada para proporcionar uma experiência completa aos participantes e visitantes:

• 10h - Cerimônia oficial de abertura com autoridades municipais e lideranças religiosas

• 11h - Apresentações culturais com grupos de dança e música afro-brasileira

• 13h - Homenagens a personalidades da cultura afro-brasileira do município e região

• 15h - Cortejo até a beira do mar

• 16h - Cerimônia de entrega dos balaios biodegradáveis às águas, momento principal da celebração

Sustentabilidade e tradição

Um dos destaques do 2º Festival Yemanjá de Maricá é o compromisso com a preservação ambiental. Todos os balaios e oferendas destinados à Rainha do Mar são confeccionados com materiais biodegradáveis, demonstrando que é possível unir tradição religiosa e responsabilidade ecológica.

"Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e mostra como a fé pode estar alinhada com a preservação da natureza", destaca a organização do evento.

Empoderamento feminino

O festival também celebra o empoderamento feminino, tema central da figura de Yemanjá, divindade que representa a força, a maternidade e a proteção. Durante o evento, serão homenageadas mulheres que se destacam na liderança religiosa e cultural do município.

Serviço

2º Festival Yemanjá de Maricá

Data: Domingo, 09 de março de 2025

Horário: Das 10h às 18h

Local: Orla de Itaipuaçu, entre a Rua 01 e a Avenida 01

Entrada: Gratuita

Mais informações: @festival_yemanja_marica (Instagram)

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Assuntos Religiosos, Cultura e Utopias, Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno.