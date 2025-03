Nova internação: Juliano Cazarré pede orações para a filha Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré e sua esposa Letícia publicaram nas redes sociais, na manhã deste sábado (6), uma notícia de que a filha mais nova do casal, Maria Guilhermina, de 2 anos, apresentou sinais de infecção e precisou ser internada. O casal pediu orações pela pequena, que nasceu com uma rara doença congênita no coração.

"Não sei se vocês viram no perfil da Letícia. A Guilhermina está meio dodoizinha, ela está com mais secreção, secreção mais inflamada, está com febre. Então a Letícia vai levá-la para o hospital", informou Juliano nas redes sociais.

O ator também avisou que atrasaria uma transmissão ao vivo que estava marcada para a última quarta-feira (5) em seu perfil, pois cuidaria dos outros filhos enquanto a esposa se deslocava com Guilhermina para o hospital. Os dois são pais de 6 crianças.

"Vou ficar com as crianças em casa, então às 21h eu já coloquei os pequenos para dormir e consigo fazer a live com vocês com mais tranquilidade", avisou.

Enquanto isso, Letícia contou em seu perfil que essa é a segunda internação de Maria Guilhermina no ano e atualizou o estado de saúde da menina: "Ela está bem, pessoal". Guilhermina fez exame de sangue, de Covid-19 e influenza".

A esposa do ator ainda escreveu: "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos. É lá também que a gente vive tantas emoções, tantas dúvidas, tantas incertezas. Por outro lado, é lá que Deus se faz presente sem a menor sombra de dúvidas: em cada leito com uma criança deitada e uma família esperançosa ao lado".