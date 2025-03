Giovanna Pitel e Ed Gama são flagrados debochando de Alane Dias na Marquês de Sapucaí

A musa da Grande Rio, ex-BBB e bailarina, Alane Dias, estava sendo observada atentamente pela sua ex-companheira de confinamento, Giovanna Pitel, e o apresentador Ed Gama, que juntos estavam rindo e zoando a musa na madrugada desta quarta-feira (5).

Em um determinado momento, Pitel tentou colocar a perna para cima, duas vezes, em analogia ao passo marcante de Alane Dias, que a tornou conhecida no “BBB 24”. Sentado na mesma mesa que Pitel, o apresentador Ed Gama notou a ação da ex-sister e riu da situação.

Leia também:

Bancos reabrem nesta Quarta-Feira de Cinzas, a partir de meio-dia

Homem agride e queima ex-sogra em Rio Bonito; vítima está internada em estado grave

Alane e Pitel não tiveram uma boa relação durante o programa, e a bailarina chegou a ter uma briga feia com Fernanda Bande, onde falou o famoso bordão “Chora, bonequinha”, o que causou mais intriga, pois Fernanda era melhor amiga de Pitel dentro do jogo.

Passo marcante de Alane Dias | Foto: Reprodução/TV Globo

Estreia no carnaval

A bailarina Alane Dias estreou no carnaval como musa da Grande Rio, que trouxe para a Sapucaí o enredo que homenageia o Pará: ‘Pororocas parawas: as águas dos meus encantos nas contas dos crimbós’. Alane desfilou usando uma fantasia com asas de borboleta, que representava Jarina, uma das três princesas de ascendência turca que se transformaram em entidades da Encantaria, linha da umbanda comum na Amazônia.