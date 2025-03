Entenda briga entre Daniela Mercury e Tony Sales no carnaval da Bahia

As ruas da Bahia costumam ser palco de festa, alegria e música durante o carnaval, mas dessa vez deram lugar a briga entre a cantora Daniela Mercury e o também cantor Tony Salles, na madrugada desta terça-feira (4), enquanto os artistas passavam com seus trios elétricos que se encontram ao longo do circuito Dodô (Barra -Ondina).

O clima tenso começou quando o trio de Tony “esbarrou” com a da artista, dando interferência na qualidade do som. Com isso, os dois começaram a trocar farpas com os foliões de testemunhas.

Discussão

Os trio se encontraram por volta da 1h da manhã, no momento em que Daniela Mercury junto com seu público cantava a música ‘Maimbê Danda’, e falou: “E a galera colou aqui, né? Aí ficam dois trios tocando. Uma loucura. Coisa feia encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu Tony? Respeite que não sou moleque, rapaz. Ficou feio, viu, bicho”, disse.

Revoltado com o posicionamento da cantora, Tony Salles rebateu e explicou o motivo que o fez acelerar a programação: “A gente está um pouco corrido hoje. Eu peço mil desculpas a vocês, porque atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O percurso é para ser feito dentro de um tempo e as pessoas, às vezes, acabam segurando o percurso e atrasa”, falou.

Em seguida, o cantor disse que precisava terminar o circuito pois tinha outro compromisso e ainda alegou que se tratava de uma “falta de respeito as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar”.

Não satisfeito, o cantor continuou a conversa com o público e detonou: “O trio precisa andar. Foi feito para andar. A gente precisa se respeitar, não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar”, afirmou.

“Mil desculpas a vocês, que estão aqui esperando, mas a gente está passando rápido, porque tem um camarote esperando a gente e é comprometimento o nome disso. As pessoas pagaram caro para ver o show da gente e estão esperando”, disse.

A briga só acabou com o fim do desfile de Daniela, que aproveitou para se despedir do público com o recado: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí”.