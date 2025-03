Christiane Torloni revela que foi assaltada no Rio de Janeiro

Apesar de o carnaval ser uma festa alegre e vibrante, nem todos podem compartilhar da animação, como é o caso da atriz Christiane Torloni, que foi assaltada enquanto passeava de bicicleta em uma região nobre da cidade do Rio de Janeiro. A revelação veio a público em um vídeo publicado pela famosa em suas redes sociais.

"Resolvi ficar no Rio de Janeiro, para poder curtir esta cidade incrível e maravilhosa. A cidade para a qual tantas pessoas vêm em busca de curtir um pouco o Carnaval. Mas é uma cidade que está implacavelmente refém da bandidagem. É triste! Você sai para dar uma volta de bicicleta em uma das regiões conhecidas como das mais caras do Rio de Janeiro, IPTU lá em cima, a gente pagando imposto sobre imposto. E você vai na rua para uma volta e quase morre, te arrancam um mísero fiozinho do pescoço. Não era nada, só tinha valor emocional, porque foi o meu filho que me deu", disse a atriz.

