Prefeitura do Rio vai transformar o imóvel onde foi filmado o longa “Ainda Estou Aqui” na Casa do Cinema Brasileiro

A casa localizada no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde foi filmado o longa-metragem Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, será transformada na Casa do Cinema Brasileiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro tomou a decisão de desapropriar o imóvel, com planos de preservar o cenário do andar térreo do filme, abrindo-o para visitação pública. As demais dependências da casa serão destinadas à RioFilme, empresa pública voltada ao fomento e investimento no setor audiovisual, consolidando um espaço que fomentará a cultura cinematográfica nacional.

Além de ser uma homenagem ao aclamado filme, que fez história ao conquistar o Oscar, a iniciativa tem como principal objetivo preservar a memória cinematográfica do Brasil, oferecendo um memorial que resgate a importância do setor audiovisual. A casa, datada de 1938, foi a principal locação do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, além de ter conquistado o Globo de Ouro na mesma categoria. O decreto que oficializa a desapropriação do imóvel leva em consideração a relevância da obra de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme, destacando também a importância de valorizar a memória daqueles que resistiram ao autoritarismo e contribuíram para a restauração da democracia no Brasil.

O decreto também ressalta o apelo turístico do local, considerando que o filme teve grande reconhecimento internacional. Além disso, a RioFilme, em janeiro deste ano, anunciou a liberação de R$ 131 milhões para o setor audiovisual. A empresa, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, garantiu R$ 100 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual, em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine), para apoiar os editais de 2025. O município, por sua vez, destinou R$ 31 milhões para os projetos selecionados em 2024, reforçando o compromisso com o incentivo e o desenvolvimento da produção audiovisual no Brasil.