Com mãe no BBB, Diogo circula com pai na Sapucaí, é tietado e fala sobre affair: "Tudo que senti foi de verdade"

Sobre seu affair com a policial Aline, dentro da casa, Diogo diz que aguarda uma conversa com Aline para saber se existe a possibilidade de ficarem juntos - Foto: Divulgação/Camarote MAR

O recém-eliminado do Big Brother Brasil 2025, Diogo Almeida, curtiu, com o pai, os desfiles das escolas de samba, neste domingo (2), no Camarote MAR. Ao chegar, Diogo foi tietado por fãs, comentou o fato de a mãe ter passado mal recentemente e não descartou manter o affair com a policial Aline.

"Ao ver minha mãe passando mal, fiquei muito apreensivo. Mas eu sabia que minha Vilmoca era forte. E, sobre o motivo da briga, ela agiu certíssimo. Era o que eu esperava dela mesmo", afirmou.

Sobre seu affair com a policial Aline, dentro da casa, Diogo diz que aguarda uma conversa com Aline para saber se existe a possibilidade de ficarem juntos.

"Tudo que eu senti foi de verdade. Senti vontade de ficar com ela. Os momentos de troca de carinho foram de verdade. Mas eu saí faltando uma conversa nossa, que não existiu. Existe uma conversa pendente entre nós. Continuamos juntos depende de uma conversa e não depende só de mim", completou.