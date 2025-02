Botafogo está próximo de anunciar contratação de Elias Manoel

Ex-Grêmio já estaria no Rio para acertar o contrato - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Botafogo pode estar perto de anunciar mais um reforço. Segundo o portal “ge”, o clube está nas fases finais da negociação como o centroavante Elias Manoel, de 23 anos, que já teria decidido jogar com o clube e já estaria no Rio de Janeiro para acertar o acordo. Ele deixa o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e deve assinar contrato em definitivo com o Glorioso.

De acordo com o portal, o atleta estaria aguardando apenas a realização de uma bateria de exames médicos para poder fechar de vez com a equipe carioca. A estimativa inicial é de que a contratação custe 1 milhão de dólares - o equivalente a cerca de R$ 5,7 milhões - para o Botafogo, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente.

Fontes próximas ao clube também indicam que John Textor, dono da SAF alvinegra, teria interesse em levar o jogador para o elenco de outro time seu - o Molenbeek, da Bélgica - ainda neste ano.

Paulista, Elias Manoel foi revelado pelo Grêmio, onde estreou profissionalmente aos 19. De lá, ele foi emprestado para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, onde foi comprado. Lá, ele foi um dos destaques da última temporada, antes de ir para o Real Salt Lake, que não chegou a estrear o atleta.