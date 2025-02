Frente Literária Gonçalense é apresentada ao Fórum de Cultura (FGC) e anuncia primeira ação

A Frente Literária Gonçalense, um coletivo formado por artistas e profissionais do universo literário, foi oficialmente apresentada, na última terça-feira (18), ao Fórum Gonçalense de Cultura (FGC), que representa a sociedade civil em debates sobre políticas públicas e segmentos culturais em São Gonçalo. A reunião, que marcou o primeiro encontro presencial do ano, ocorreu na Faculdade de Formação de Professores (FFP-UERJ) e foi conduzida pela decana do FGC, Cleise Campos. Criado em 1999, o Fórum Gonçalense de Cultura completa, este ano, 26 anos de atuação.

Durante o evento, foi lida uma carta-manifesto destacando os propósitos da Frente, baseada em três pilares fundamentais: expressão artística, engajamento político e viabilidade comercial. A iniciativa visa consolidar um cenário sustentável para a produção literária e o mercado editorial no município.

Entre os presentes representando a Frente Literária, estavam os jornalistas Helcio Albano e Cristiana Souza, diretores da editora Apologia Brasil, além da professora e poeta, representando o Coletivo Escritoras Vivas e editora do Mapa das Letras, Suzane Veiga. Também compareceram os escritores e produtores culturais da 2D+, AJ Tolissano e Elis Barroso.

"A Frente surge para ocupar um vácuo de representação dos profissionais da literatura e do mercado editorial em São Gonçalo. O poder público, muitas vezes, nos subestima ou simplesmente nos ignora. Nossa proposta é integrar e fortalecer esse cenário, e todos que atuam na área estão não só convidados, mas convocados a participar", destacou Helcio Albano, editor-chefe do Jornal Daki.

A primeira ação concreta da Frente Literária será a realização do I Seminário Literário Gonçalense (Selig), no dia 19 de março, na FFP-UERJ, com o tema "O cenário da literatura e do mercado editorial em São Gonçalo". O evento contará com mesas de debate abordando a temática. As inscrições podem ser feitas até 15 de março pelo e-mail: frenteliterariagoncalense@gmail.com.

"Finalmente, nós, os fazedores de cultura do município, estamos unidos e organizados para representar a sociedade civil e reivindicar investimentos para a literatura e demais expressões artísticas. Este é um momento histórico!", declarou Suzane Veiga.

Além dos já mencionados, assinaram a carta como membros fundadores da Frente: Cyntia Fonseca, Erick Bernardes, Fábio Rodrigo Gomes da Costa, José Washington de Souza (Zé Salvador), Rui Aniceto Fernandes e Yonara Costa.