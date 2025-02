Fãs de banda K-Pop "acampam" em estádio mais de um mês antes de show no Rio

Faltando mais de um mês para o show da banda de K-Pop, Stray Kids, fãs do grupo coreano já fazem fila na porta do Estádio Nilton Santos. A apresentação ocorre somente no dia 1º de abril, mas já tem gente acampando na Zona Norte do Rio, apesar das altas temperaturas registradas na cidade nesses últimos dias.

A banda, um dos expoentes do K-Pop, é um fenômeno mundial. Além do Rio, os Stray Kids também se apresentam em São Paulo, no dia 5 de abril.

O objetivo dos fãs para cerca de 45 dias de acampamento é garantir um lugar privilegiado para ver os ídolos de perto. Porém, o forte calor requer atenção e cautela por parte dos fãs. Na última segunda-feira (17), o Rio entrou no nível de calor 4, o penúltimo de uma escala de 5, e a orientação é justamente evitar longas exposições ao ar livre.

O protocolo de calor foi adotado em junho do ano passado depois que uma fã de Taylor Swift morreu de hipertermia durante o show da americana em 2023.