Geisy Arruda consegue medida protetiva após denunciar ex por atitudes ameaçadoras e abusivas

A influenciadora digital e empresária Geisy Arruda, de 35 anos, denunciou o ex-namorado, o fotógrafo Rodrigo Adão, por violência psicológica e agressões verbais. No sábado (15), Geisy informou que obteve uma medida protetiva contra ele. Procurado pela reportagem da *Quem* nesta segunda-feira (17), Rodrigo não retornou o contato até o momento, mas negou todas as acusações em entrevista à CNN.

Segundo a assessoria de imprensa de Geisy, a medida protetiva foi concedida em caráter de urgência para garantir a segurança e integridade física e emocional da influenciadora. A advogada responsável pelo caso, Eluma Rodrigues Guimarães, explicou que a medida foi solicitada em razão de “comportamentos ameaçadores e abusivos” por parte de Rodrigo, o que tem gerado grande preocupação para Geisy.

“Elas [as mulheres] precisam se sentir seguras e protegidas. Esta medida é para garantir que Geisy esteja livre de qualquer tipo de violência”, destacou a advogada. Ela também mencionou que Rodrigo poderá ser processado por estelionato.

nota da advogada de Geisy Arruda à imprensa:

"Como advogada e defensora dos direitos das mulheres, representando atualmente a influenciadora Geisy Arruda, venho a público prestar esclarecimentos sobre os fatos relatados por minha cliente acerca dos últimos acontecimentos, que têm gerado grande repercussão.

Desde o início do relacionamento, seu ex-namorado dava indícios de comportamento controlador e abusivo. Ele a pressionava para oficializar a relação, utilizando argumentos como o de que jamais seria assumido por ela, devido à sua condição de pessoa pública. Após conquistar a confiança de Geisy e estabelecer o relacionamento, ele revelou suas verdadeiras intenções, intensificando o ciúme, as agressões verbais e as constantes intimidações.

Durante o relacionamento, Geisy passou a arcar com todas as despesas do ex-namorado, incluindo passagens aéreas, tratamento odontológico, honorários advocatícios, pagamento de pensão à filha dele e custos de moradia, entre outros. A situação se agravou com o consumo excessivo de álcool por parte do agressor, levando-o a atitudes cada vez mais violentas.

O ponto culminante ocorreu em janeiro de 2024, quando Geisy, debilitada por fortes dores decorrentes de uma hérnia de disco, foi verbalmente agredida e intimidada a tal ponto que temeu por sua integridade física. Diante desse cenário, decidiu pôr fim ao relacionamento. Na ocasião, o agressor, embriagado, coagiu Geisy a pagar sua passagem para o Rio de Janeiro, intimidando-a de forma tão intensa que ela se sentiu ameaçada.

Diante dos fatos, foi lavrado um boletim de ocorrência. Anexadas as provas, a Delegacia de Defesa da Mulher, com eficiência e sensibilidade, encaminhou o caso imediatamente ao Tribunal de Justiça. A resposta foi rápida: a medida protetiva de urgência foi expedida, fundamentada na Lei Maria da Penha.

Em recente matéria divulgada, o agressor tentou desqualificar a vítima, alegando que ela estaria 'amargurada'. Essa estratégia não nos surpreende. Trata-se do discurso típico dos agressores, que buscam inverter os papéis e descredibilizar quem os denuncia. Não aceitaremos essa narrativa. Todas as medidas judiciais continuarão sendo adotadas.

Confiamos na atuação das autoridades policiais e no compromisso do Judiciário em garantir o cumprimento da lei, permitindo que a vítima possa reconstruir sua vida com segurança e dignidade.

Geisy, com coragem e determinação, tem compartilhado sua história com o objetivo de encorajar outras mulheres que enfrentam situações semelhantes à vivida por ela nos últimos meses, marcados por violência psicológica e patrimonial.

Às mulheres que enfrentam qualquer forma de violência — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nossa mensagem é clara: vocês não estão sozinhas. Há justiça, acolhimento e uma rede de apoio pronta para ajudar. Denunciem e busquem proteção. A violência não será tolerada!

Seguimos firmes na luta por uma sociedade mais justa, onde a integridade e a dignidade de todas as mulheres sejam respeitadas. Não se calem. Lutem. Estamos com vocês.