Ana Hickmann conta que perdeu 16 Kg e que mudança influenciou sua rotina

A empresária Ana Hickmann, de 43 anos, comentou que ganhou quase 16 Kg durante 2024 e que essa mudança em seu corpo influenciou diretamente em sua rotina. Por meio de um vídeo publicado no seu canal no YouTube, a famosa disse que apesar da altura de 1,85m auxiliar na distribuição do peso, conseguiu notar que seu manequim saiu de 38 para 42.

“Foi bastante peso para mim. Meu guarda-roupa mostrou isso”, disse. Por causa dessa mudança, a apresentadora decidiu voltar o foco na saúde e bem-estar.

"Me reeduquei, voltei para a rotina fitness e já consegui perder uma boa parte. Tenho meus objetivos pessoais, mas o mais importante é fazer isso com qualidade e saúde. Não existe receita de bolo, cada um tem que buscar ajuda profissional para encontrar o melhor caminho", comentou.

Fora as mudanças na alimentação e a prática de exercícios físicos, Ana disse que voltou a cuidar da pele e do corpo também. "Esse ano eu voltei com tudo. Faço tratamento facial a cada 15 dias e, uma vez por semana, um tratamento corporal. Antes, eu fazia isso três vezes por semana e ia à academia todos os dias. Hoje, não consigo manter esse ritmo, mas não significa que eu deva deixar de me cuidar. Eu larguei totalmente de mim", contou.

O ano passado teve um marco importante na vida de Ana Hickmann, pois foi o fim do casamento com Alexandre Corrêa, onde a famosa o acusou de agressão doméstica e golpe financeiro, porém ele nega as acusações.