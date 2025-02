Uppes firma convênio com Associação Brasileira de Educação (ABE)

A União dos Professores Públicos no Estado – Sindicato (UPPES) firmou convênio com a Associação Brasileira de Educação (ABE), na tarde dessa segunda-feira (17), na sede da entidade, em Niterói. A parceria visa à cooperação em projetos voltados para a qualidade de vida do brasileiro, em especial, as pessoas com deficiência. Dentre as ações, está previsto o desenvolvimento de projetos socioambientais, na promoção humana e inovações, através de atividades educacionais, culturais e pesquisas. O ato representa para as duas entidades, mais uma vez, suas bandeiras históricas na luta pela educação e cidadania.

O contrato foi assinado, durante a reunião com a Diretoria Executiva da UPPES. “Para nós da UPPES é uma grande satisfação estabelecer um convênio com uma instituição tão conceituada como a ABE. São 100 anos de uma rica história voltada para a defesa e promoção da educação no país e a UPPE-Sindicato, a legítima representante do Magistério Público Fluminense, com seus 80 anos de história, transforma este ato em um marco para a educação no estado do Rio de Janeiro”, afirmou o presidente da UPPE-Sindicato, prof. Dr. Stelling.

Leia também:

Shopping em São Gonçalo promove programação especial de Carnaval; Confira

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 90 milhões





Para o professor Paulo Alcântara, presidente da ABE, o convênio de cooperação dará continuidade à parceria histórica entre as entidades. “A ABE é uma associação centenária e conta com o apoio direto e indireto de vários membros da UPPES. Eu destaco o professor Stelling, presidente, atualmente, que vem dando grande contribuição à ABE por ser diretor e ajudando a criação. É muito importante isso. Eu acho que nós temos uma colaboração muito efetiva para o desenvolvimento do campo da formação dos professores, da melhoria das condições das escolas, da infraestrutura e da elaboração de políticas educacionais para o Estado do Rio de Janeiro, que nós consideramos, hoje, muito crítica. As políticas educacionais são importantes e devem ser muito bem elaboradas. E, por isso, nós acreditamos que esse nosso apoio e cooperação poderão resultar em inúmeras ações efetivas”, frisou.

Já o vice-presidente da ABE, professor Delmo Morani, destacou que a união das instituições em prol da educação renderá avanços significativos para o processo educacional. “A união de esforços dessas duas entidades em busca da valorização da educação, do professor e de todos os agentes que estão envolvidos no processo educacional brasileiro é um marco extremamente importante, pois a história das duas entidades se cruza, ao longo do tempo, por diversas vezes, e as duas, cada uma na sua esfera mais específica de atuação, lutando bravamente por um processo de desenvolvimento da educação, que é a base da prosperidade, e do desenvolvimento desse país. Então, eu vejo de maneira muito positiva e muito promissora, fico muito esperançoso em ver os resultados que podem decorrer dessa união. Estamos todos muito felizes com isso”, afirmou.

Participaram da reunião, a secretária geral da UPPES, Lucinda Bezerra de Menezes; a secretária, Sônia Sardela; a tesoureira, Eliane Seabra; a diretora de comunicação, Neuza Caldas; bem como a diretora assistencial, Vanença Moraes e a professora Vanessa Garcia.