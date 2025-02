Conheça o significado de Rás, nome do filho de MC Daniel e Lorena Maria

O filho do cantor MC Daniel junto com a influenciadora Lorena Maria, nasceu na madrugada desta terça-feira (18). Junto com o anúncio do nascimento, na Maternidade Perinatal, em Jacarepaguá, Zona Oeste, também foi revelado o nome do pequeno, Rás, que imediatamente atraiu atenção e curiosidade dos fãs.

O nome Rás significa “chefe” e é inspirado no imperador Rás Tafári, que liderou a Etiópia entre os anos de 1930 e 1974. Ele também era conhecido pelo nome Haile Selassie, e foi uma figura primordial para o movimento rastafári.

Em sua conta no Instagram, a influenciadora Lorena Maria, fez uma publicação falando sobre o nascimento do primeiro filho. Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… O medo bateu forte… A dor extrema, o socorro a Deus… A mudança de planos… E você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder", escreveu.