São Gonçalo fecha parcerias para trazer novos empreendimentos para a cidade

As reuniões foram com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) - Foto: Divulgação

Na última semana, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, incluindo o secretário Evanildo Barreto, estiveram no Centro do Rio de Janeiro em reuniões para trazer novos empreendimentos para a cidade de São Gonçalo.

As reuniões foram com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar (Seenemar) e com a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin). Um dos resultados alcançados foi um programa de capacitação para profissionais ligados à economia do mar, como indústria naval e gastronomia nas áreas litorâneas.

Como São Gonçalo é uma cidade banhada por 14 quilômetros de costa litorânea, a reunião com a Seenemar é de suma importância, já que o litoral pode servir como um grande capital econômico. Na reunião, foi definido que, através de uma parceria, serão fornecidos programas de capacitação para profissões ligadas à economia do mar, além dos empregos azuis, também ligados ao mar, do apoio à indústria naval local e do apoio a programas de inovação energética, com o fomento ao mercado de energia renovável, como a energia solar.

A segunda reunião foi com a Codin. Nesta, o principal objetivo era entender as pautas estruturantes da secretaria visando a expansão industrial e logística para São Gonçalo, já que a Codin atua diretamente na expansão da atividade empresarial, apoiando os municípios e agindo como interlocutores com agências de fomento.

"Sabemos que o prefeito Capitão Nelson já realiza trabalhos ligados à economia do mar, com o Parque RJ e Praia das Pedrinhas. Nossa cidade é costeira, com estaleiros, com um grande elenco de empresas de construção naval e um perfil gastronômico, com vilas de pescadores. A partir daí, queríamos entender, nas reuniões, as pautas dessas empresas para o município de São Gonçalo", explicou o secretário Evanildo Barreto.

Segundo o secretário, com a Seenemar, ficou acertado que o município será contemplado com cursos e com os chamados empregos azuis. Nesta fase, a secretaria está levantando as necessidades e os cursos que podem ser oferecidos, para formar a mão de obra, e avaliar o apoio que pode ser dado às empresas gonçalenses e aos novos negócios para a cidade.

"Já com a Codin, que auxilia os municípios na sua expansão empresarial e industrial, falamos sobre os ativos que eles detém e dali saiu um trabalho em conjunto para que possamos pensar e desenvolver novos negócios na cidade. Fomos muito bem recebidos pelas secretarias e dessas reuniões vão sair propostas e possibilidades dentro do que pensa o Estado e a Prefeitura", afirmou o secretario Evanildo Barreto.