Mulher é morta a tiros em Cabo Frio

Uma mulher, que não teve sua identidade revelada, foi morta a tiros no Parque Eldorado III, um bairro de Cabo Frio, Região dos Lagos, na madrugada desta terça-feira (18). A ação criminosa aconteceu por volta da 0h15, quando a mulher foi alvejada por inúmeros disparos. Depois da ação, os criminosos fugiram e, até o momento, não se sabe a motivação do assassinato.

Os agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram chamados ao local, realizando o trabalho de preservação da área até a chegada dos policiais civis, responsáveis pela perícia. O corpo da mulher foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia.

A investigação do caso está sob responsabilidade da 126ª DP (Cabo Frio), que busca pistas que possam auxiliar no esclarecimento da motivação do crime e identificação dos assassinos.