Nova confusão: Bia Miranda se envolve em briga generalizada em saída de boate no Rio

A influenciadora Bia Miranda, 20 anos, neta de Gretchen, se envolveu em uma nova polêmica na madrugada desta sexta-feira (14). Grávida pela segunda vez, Bia participou de uma briga generalizada na saída da boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com relatos da própria influenciadora, que apareceu em suas redes sociais para explicar sobre o ocorrido nesta manhã, ao sair do local, ela se deparou com duas meninas encostadas em seu carro. A partir do momento em que pediu que se afastassem, a situação fugiu do controle e a confusão começou.

Bia conta que entrou no carro e uma das meninas logo arremessou uma garrafa de bebida no veículo. "Eu saí e já dei mesmo. Não vem tacar bagulho no meu carro, não", confirmou a influenciadora.

"Ela rasgou meu top, e eu paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo. Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela estava pedindo pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Dei chute, dei soco, puxei cabelo. Não levo desaforo para casa", relatou a jovem.

Bia Miranda mostrou como ficou seu dedo após mordida em briga generalizada | Foto: Reprodução/redes sociais

A confusão se intensificou ainda mais quando "Gato Preto", namorado de Bia, e os amigos dela se envolveram na briga, resultando em uma pancadaria generalizada.

De acordo com prints divulgados pela própria Bia, a principal envolvida na confusão acabou no chão e com sangue no rosto.