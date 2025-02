Cachorra de Gracyanne Barbosa desaparece na Zona Oeste do Rio

Um dos “doguinhos’ de Gracyanne Barbosa desapareceu enquanto a influenciadora fitness está confinada no Big Brother Brasil 25. A cadela Angel, da raça husky siberiano, sumiu há cerca de duas semanas, segundo a equipe da modelo. Confinada no reality, a influencer já disse que está com “mais saudades dos cachorros que de muitas pessoas”; ela ainda não sabe do desaparecimento.

Segundo a equipe de Gracyanne, a cadela fugiu de um condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela foi vista pela última vez no final de janeiro correndo em direção a uma região de mata nos fundos do condomínio, que fica próximo ao Clube dos Empregados da Petrobras (Cepe-Rio).

“Ela sumiu no mesmo dia em que a Gra provavelmente estava tendo um pesadelo na casa, quem lembra? Será que o sonho tinha alguma conexão? Acreditamos que sim, e vocês?”, escreveu a equipe da influenciadora. Angel está com Gracyanne desde 2013 e foi um presente de aniversário entregue pelo fã-clube da modelo para ela. No perfil da influenciadora, a equipe pediu para que pessoas com informações que ajudem a localizar o animal entrem em contato através das redes sociais.