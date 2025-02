Fernanda Torres é tietada por fãs em Nova York durante agenda de promoção do longa "Ainda estou aqui"

Fernanda Torres posa no cenário do Good Morning America - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Fernanda Torres está nos EUA para promover o filme "Ainda estou aqui", que concorre ao Oscar como Melhor Filme Internacional. Fernanda está cumprindo sua agenda de entrevistas e aparições em programas, como nesta quarta feira (12) em que ela foi ao "Good Morning America", um dos programas matinais mais assistidos do país.

A artista foi clicada por fotógrafos saindo de um teatro, em Nova York, onde esbanjou simpatia falando com fãs e outras pessoas que queriam uma foto com a atriz. Nesta quarta, ela e o diretor Walter Salles participaram de uma coletiva, onde interagiram com telespectadores e assistiram a uma sessão do longa.

No último domingo, a atriz foi homenageada no Festival de Cinema de Santa Barbara, nos EUA, onde recebeu o prêmio Virtuoso, que reconhece atores com performances notáveis em filmes recentes na indústria cinematográfica.

No início de janeiro, Fernanda Torres se tornou a primeira atriz brasileira a vencer a categoria Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro. O longa foi reconhecido na categoria Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, mas perdeu o prêmio para o musical "Emilia Pérez".

Já no Festival de Veneza, "Ainda Estou Aqui" ganhou melhor roteiro e também o Green Drop Award, que celebra filmes que representam valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável com especial atenção para cooperação entre os povos e gerações futuras.

Fernanda Torres também ganhou o Satellite Awards, na categoria Melhor Atriz Drama, além de ser uma das indicadas ao Oscar de Melhor Atriz, que consagra a vencedora no dia 2 de março.