Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura vai se casar com o ator Christian Vieira

O viúvo do autor Gilberto Braga, o decorador Edgar Moura, de 68 anos, irá casar no famoso apartamento do Arpoador, onde ocorriam várias festas e jantares promovidos pelo casal. O casamento será com o ator e advogado Christian Vieira, de 37 anos, e contará com uma cerimônia com a presença de amigos, no dia 5 de abril, tendo a vista para a Praia de Ipanema como decoração.

Em breve, os convites do casamento, com todos os detalhes, serão entregues aos convidados; porém, os noivos já pediram que reservem a data para a cerimônia.

Em outubro de 2021, Edgar Moura ficou viúvo, após 48 anos de união com Gilberto Braga. Desde 2023, ele e Christian, que também é advogado, vivem um relacionamento. "Viver e não ter a vergonha de ser feliz", escreveu o decorador na legenda de uma foto publicada durante as inúmeras viagens feitas pelo casal, conhecendo diversos países, como Espanha e Portugal.

A notícia do casamento foi publicada pelo jornalista Lu Lacerda, mas confirmada pelo Extra, que entrou em contato com amigos do casal.

O célebre Gilberto Braga foi um dos maiores autores de novelas do país, tendo em seu repertório de sucesso os clássicos "Escrava Isaura", "Dancin’ Days", "Vale Tudo" e "Celebridade".