Shakira desembarca no Aeroporto do Galeão

A cantora colombiana, Shakira, desembarcou na manhã desta sexta feira (7), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A artista de 48 anos, foi recepcionada por uma legião de fãs.

Vestindo um conjunto inteiramente preto e de óculos escuros, a cantora foi extremamente simpática, falando com as pessoas, dando diversos autógrafos e posando para fotos.

Shakira está no país para realizar dois shows de sua turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran". Ela se apresenta no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, na Zona Norte do Rio, nesta terça feira (11), e no Estádio MorumBIS, em São Paulo, na quinta (13).