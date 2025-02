Rapaz autista denuncia ao vivo no 'Encontro' caso de agressão dentro de unidade militar da Marinha no Ceará

A vítima alegou que o presidente da OAB do Ceará está disposto a solicitar as imagens das câmeras de segurança do local, onde o crime teria acontecido - Foto: Reprodução/TV Globo

A vítima alegou que o presidente da OAB do Ceará está disposto a solicitar as imagens das câmeras de segurança do local, onde o crime teria acontecido - Foto: Reprodução/TV Globo

A apresentadora do “Encontro”, Patrícia Poeta, foi surpreendida com uma denúncia de agressão ao vivo, nesta segunda-feira (3). O programa estava sendo transmitido de uma praia de Fortaleza, quando um rapaz se aproximou e relatou o caso de agressão contra pessoas autistas.

O rapaz autista se apresentou e contou o caso de violência a qual foi vítima. Segundo ele, as agressões teriam ocorrido no interior de uma unidade militar da Marinha em Fortaleza, na Escola de Aprendizes de Marinheiro. O rapaz afirmou que por pouco não teve o braço quebrado e durante sua fala acusou o comandante do quartel ser o responsável pelas agressões.

Leia também:

Milton Nascimento é 'barrado' de Grammy e Esperanza protesta durante cerimônia

Neymar chega de helicóptero para primeiro treino no Santos



"Esta semana, fiz um boletim de ocorrência. Fui agredido dentro de uma unidade militar da Marinha, na Escola de Aprendizes de Marinheiros. […] Me bateram, quase quebraram o meu braço. O comandante do quartel me deu chutes", disse o rapaz ao vivo.

Ainda segundo ele, o presidente da OAB do Ceará está disposto a solicitar as imagens das câmeras de segurança do local onde o crime teria acontecido, com o objetivo de apurar as agressões e assegurar que o caso não fique impune.

Patrícia Poeta não escondeu o choque com a história contada pelo rapaz, e afirmou que queria saber mais sobre o caso e chegar às informações.