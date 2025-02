Milton Nascimento é 'barrado' de Grammy e Esperanza protesta durante cerimônia

A musicista de jazz, Esperanza Spalding usou as redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (3), para um desabafo sobre a situação vivida pelo cantor Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy, no domingo (2). Os artistas estavam concorrendo ao Grammy de Melhor Álbum Vocal de Jazz, pelo disco Milton+Esperanza, porém o momento não foi aproveitado da maneira correta, pois Milton Nascimento foi barrado durante o evento.

Por meio do Instagram, a artista postou uma foto do lado de um cartaz que estava com a imagem de Milton Nascimento e escrito a frase: ‘Esta lenda viva deveria estar sentada aqui’. Na legenda da imagem, ela escreveu: “Milton foi ‘barrado’ de um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. E isso não me parece certo”.

Leia também:

Roubos de veículos disparam na Região Metropolitana do Rio; São Gonçalo teria registrado 55 casos no fim de semana

Jovem condenada por desvio de dinheiro de formatura da USP obtém registro como médica

Spalding comentou que não estava questionando o resultado da premiação, mas pela falta de consideração com Milton Nascimento. “Não estou falando sobre uma vitória do Grammy. Celebramos a gloriosa vitória de Samara Joy. Estou falando de um lugar físico para sentar…aqui nesta mesa onde estou sentada”, disse.

"Estou furiosa porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os artistas 'A-List', ou seja lá como as mesas do andar principal foram organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Grite se nos verem na TV", encerrou.

Brasileiros comentam sobre o descaso

Nos comentários da postagem, os brasileiros estavam revoltados com a situação e apoiaram o protesto da artista. Milton é maior que o Grammy. Obrigado Esperanza por ter feito esse álbum com ele. Eu amo vocês dois demais", disse um internauta. "Milton é 'A-List' muito antes de muitos desses artistas sentados aí na frente, visto que metade nasceu ontem. Infelizmente "inclusão" para norte americano, é somente para norte americano", um segundo se revoltou. "Isso é um ultraje, uma afronta à cultura brasileira e à música em geral", protestou um terceiro.