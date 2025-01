João Gordo fala sobre luta contra a obesidade após perder 53kg

O músico e apresentador João Gordo, de 60 anos, decidiu mudar drasticamente sua vida, há pouco mais de um ano. O cantor passou a ter uma rotina de exercícios alinhada com uma dieta saudável e já conseguiu eliminar 53kg.

O músico, que vivia uma vida desregulada, sedentária e passava muito tempo jogando vídeo game, comendo e fumando, precisou, em 2022, usar uma bengala para realizar um show no Rock in Rio, com sua banda Ratos de Porão.

A luta de João contra seu próprio peso já era uma batalha que perdurava anos. Em 2003, o cantor realizou uma cirurgia bariátrica quando pesava 200 kg. Com o procedimento, chegou aos 127 kg, porém, acabou engordando tudo novamente nos anos seguintes.

Leia também:

➣Menina de 2 anos é baleada na cabeça no Rio

➣ Morre PM baleado na cabeça durante operação nos complexos da Penha e do Alemão

Em 2019, devido a uma pneumonia, ele passou seis meses internado em um hospital e ganhou mais peso devido ao uso de corticoides, chegando aos 178 kg. "Depois, veio a pandemia, fiquei comendo, bebendo e engordando. Fiz 60 anos no ano passado, e pensei: 'Puts, se eu seguir nesse ritmo que eu estou, acho que não chego aos 64, vou morrer logo'", contou.

O músico começou a fazer tratamento psicológico para lidar com sua relação com a comida e passou a se consultar com um endocrinologista que o ajudou no processo de emagrecimento.

"Pensei, 'Preciso dar um jeito de emagrecer, senão eu vou morrer'. Meu objetivo é viver esses próximos 10 anos, que acredito que vou viver ainda de forma suave. Quero permanecer vivo", disse.

João Gordo começou a fazer uma dieta de baixa caloria e passou um tempo sem ingerir bebidas alcóolicas. "Em menos de um ano de dieta, eu perdi quase 40kg. No que comecei a perder peso, decidi que iria começar a me movimentar e entrei no boxe, faz mais de um ano. Essa combinação de treino e dieta está dando certo. Estou numa fase bem melhor do que há dois anos", concluiu João.