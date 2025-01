Ana Hickmann diz que carta aberta ao ex-marido foi uma forma de 'pontuar coisas que são reais'

A apresentadora Ana Hickmann agradeceu o apoio dos fãs após compartilhar uma carta aberta em seu canal no YouTube. Nesta quinta-feira (23), através do Instagram, Ana também explicou o motivo de ter feito o vídeo.

"Eu quero aproveitar e agradecer todas as mensagens e compartilhamentos do vídeo que eu publiquei ontem. É uma carta aberta que eu decidi, tive que fazer isso, para pontuar as coisas que são reais e mostrar o que são as coisas que são erradas e, principalmente, as fakenews que estão saindo por aí. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho", disse.

Leia também:

▶ São Gonçalo oferece mais de 120 vagas de emprego para diversos cargos

▶ Militar aposentado é preso por estuprar neta de 6 anos em Niterói

Na carta aberta, Ana Hickmann comentou sobre a notícia de que foi condenada a pagar pensão ao ex-marido: "Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e o meu ex-marido, uma vítima", declarou.

Ela comentou que seu ex-marido, Alexandre Correa, "distorce a realidade". A intenção dele, segundo Ana, é ser visto como 'inocente da história': "A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diária pelo meu ex-marido, está dentro da intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade".