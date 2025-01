Sikêra Jr é condenado a pagar R$ 100 mil á Globo, por incitar ódio contra a emissora

A Globo venceu uma ação que estava movendo contra o apresentador Sikêra Jr e a TV A Crítica, onde ele trabalha. A emissora afirma que ele incitou ódio contra a empresa e contra a família Marinho, em diversas situações entre 2019 e 2020. O apresentador foi condenado a pagar R$ 100 mil.

O caso foi julgado pela juíza Lia Maria Guedes de Freitas, do Tribunal de Justiça de Amazonas. Segundo ela, ficou comprovado que Sikêra, utilizou de sua influencia nos programas que apresenta para criar uma campanha de ódio contra a emissora.

Segundo os atos da ação, a Globo relata que o apresentador em 2019, em diversas vezes disse que a emissora “não pensa no povo brasileiro“ e “só pensa na safadeza, no que eles querem“.

Leias também:

Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de desvio de R$ 15 milhões do Previde em Belford Roxo



Grávida do segundo filho, Bia Miranda faz chá revelação e anuncia sexo do bebê



Segundo a Globo, o apresentador insinuou que há envolvimento da emissora na política nacional, influenciando na eleição e destituição de presidentes da república, concluindo que “é nojento, é covarde o que estão fazendo com o Presidente do nosso país“. Na época, o Brasil era gerido por Jair Bolsonaro, de quem Sikêra é apoiador.

Em seguida, ele teria dito que “A Globo diz que todo policial não presta, só quem presta é bandido. A bala perdida só sai da arma do policial, o bandido, não, ele acerta. A Globo está acabando com a família brasileira“.

Para a emissora, a fala mais grave de Sikêra, foi ter insinuado práticas de pedófilia na Globo. “Eles aliciam menores, as crianças, as famílias brasileiras. Tem uma tara da Globo sobre isso“. A juíza do caso, declarou que ficou claro as ofensas por parte do apresentador, com o objetivo de trazer ódio contra a empresa.

“Considero que se impõe por elevado o grau de culpa da empresa do apresentador réu, que, a meu julgar, adotou conduta dissonante dos deveres constitucionais que lhe incubem, ocasionando mácula a honra objetiva da autora (Globo)“. A decisão cabe recurso.