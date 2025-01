Ana Hickmann detona o ex-marido, o acusa de alienação parental e relembra violência

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou sobre ser condenada a pagar pensão de R$ 15 mil ao ex-marido, Alexandre Correa. Aos 43 anos, Ana publicou uma carta aberta em seu canal no YouTube, nesta quarta-feira (22).

Ana criticou a decisão da justiça e o comportamento de Alexandre após o divórcio: "Eu continuo batalhando pelo meu filho, e acredito na justiça dos homens e na de Deus", disse ela, que tem Alezinho, de 10 anos, com o empresário.

Ela continuou: "Como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e meu ex-marido, uma vítima. A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diárias pelo meu ex-marido está dentro da conhecida intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade. Mas a verdade é que quem bate, esquece. Ou se faz de esquecido. E quem apanha, não deixa de pensar um dia sequer em tudo que aconteceu."

Ela também falou sobre suas tentativas de se recuperar da dívida milionária feita por Alexandre em seu nome, e falou sobre ele ter beneficiado os próprios parentes com os valores, segundo ela, desviados.

"Eu tenho me mantido em silêncio trabalhando muito e cuidando do meu filho para tentar salvar o patrimônio construído ao longo de 25 anos e quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido, que dele aproveitou muito bem. Ele e sua família. Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável ao meu filho, e é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveriam zelar por ele", lamentou.

Ana contou que seu sucesso se deu por seu próprio trabalho e parceiros de negócios. Ela disse que o ex-marido só passou a cuidar de suas empresas nos últimos anos: "Eu trabalho desde os meus 15 anos e construí uma carreira sólida com apoio de agências e profissionais muito competentes. Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e até a separação foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração, e isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões. Ele, por sua vez, nunca prestou conta dos R$ 40 milhões que passaram por suas contas pessoais e qual destino deu a todo esse dinheiro."

Ela citou também que, diferente do que Alexandre diz em público, é ele quem não quer visitar o filho: "O Judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas suas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai. Até esta semana seriam 56 visitas no total, mas ele só apareceu uma única vez, e ainda tem coragem de gritar aos sete ventos que quem faz alienação parental sou eu".



Ana Hickmann falou sobre outros temas e pediu apoio de seus fãs: "Por tudo isso, eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima. Na verdade, é um agressor que fugiu da cena do crime para não ser preso em flagrante e que, inclusive, reconheceu a violência inicialmente. Esse agressor cometeu inúmeros ilícitos na gestão das empresas. Todas as ilegalidades estão sob investigação. Em breve serão reconhecidas e o levarão a várias condenações cíveis e criminais pelos atos praticados".