Latino conhece filha de 19 anos pessoalmente pela primeira vez

Pai de dez filhos, o cantor Latino, de 51 anos, conheceu pessoalmente pela primeira vez uma de suas herdeiras nas últimas semanas. O cantor usou as redes sociais para compartilhar registros de uma viagem que fez com a filha Ana Júlia, de 19 anos, com quem ele mantém contato virtual a cerca de 16 anos. Apesar de "conhecer" o pai desde que tinha três anos, ela nunca tinha estado junto do pai.

Pai e filha viajaram ao Guarujá, em São Paulo. Em entrevista a revista Caras, ele comentou o encontro com a jovem, que vive no interior de Minas Gerais. "Por morar distante e não poder viajar sozinha, mantivemos contato virtual desde os 3 anos quando passei a ajudá-la. Agora, chegou o momento em que ela tomou coragem e decidiu me conhecer. Esse momento é hoje, estou muito feliz", disse Latino.



Segundo o artista, a filha tinha receio de conhecê-lo. "Ela sempre teve curiosidade, mas ficava com o pé atrás, com medo. Para quebrar essa barreira, aluguei uma casa no Guarujá e estou passando uma mini férias ao lado dela. Quero me dedicar a ela essa semana, saber da vida dela e das coisas que deixamos de conversar", contou o cantor.