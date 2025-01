Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama estaria em relacionamento com atriz Jennifer Aniston

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle Obama, se tornaram alvo de uma especulação sobre um possível fim do casamento nas últimas semanas. Os internautas começaram a suspeitar após a ex-primeira-dama não acompanhar Barack no funeral de Jimmy Carter e de anunciar que não estaria na posse de Donald Trump, nesta segunda (20).

A expectativa pelo anúncio de divórcio aumentou quando fontes compartilharam com a imprensa internacional sobre um suposto affair de Obama com a atriz Jennifer Aniston, da série 'Friends' (1994). Segundo a jornalista Jessica Reed Kraus, que tem uma coluna no Substack, ela teria recebido uma mensagem dizendo que Barack e Jennifer estão juntos depois que um antigo empresário, agora amigo, teria conectado os dois.

"Numa reunião com amigos de Jennifer, o assunto affair surgiu e a Jennifer admitiu. Definitivamente, não é segredo entre os amigos mais próximos", teria dito a fonte. Jessica disse que a notícia que circula em Washington há mais de um ano é que Barack e Michelle não estão juntos e devem anunciar o divórcio em breve.

Leia também:

➤ Vereador morre após ser baleado na rua de casa em Magé

➤ Israel solta 90 palestinos após libertação de três reféns do Hamas

No final do ano passado, Jennifer foi apontada como affair de Barack em uma história publicada em uma revista de entretenimento norte-americana. A primeira página declarava: "A verdade sobre Jen e Barack". O tabloide americano afirmou, sem evidências, que Michelle e Barack estariam "vivendo vidas separadas", enquanto Obama e Aniston viviam um caso sério.

Em outubro, a atriz esclareceu a situação e negou o rumor: "Isso é absolutamente falso. Não há nada de verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele uma vez", declarou a atriz, enfatizando a falta de fundamento nas notícias que circularam. A atriz também destacou que teve mais interações com Michelle Obama do que com o Barack Obama. “Eu conheço mais a Michelle do que ele”, afirmou.

O site Daily Mail afirma que o possível único encontro entre Barack Obama e Jennifer Aniston teria acontecido em 2007, em uma festa de gala com estrelas de Hollywood.

Na mesma época que os boatos corriam, Michelle Obama fez uma declaração ao marido nas redes sociais comemorando 32 anos de casamento: "Eu não poderia ter pedido um parceiro e amigo melhor para passar a vida. 32 anos cheios de ação com meu amor! Por tudo isso, obrigada por sempre me apoiar, estar ao meu lado e encontrar maneiras de me fazer sorrir. Eu te amo, Barack Obama."

Barack também se declarou para Michelle, comemorando o aniversário da esposa. A publicação aconteceu em janeiro deste ano: "Feliz aniversário para o amor da minha vida, Michelle Obama. Você enche cada cômodo com calor, sabedoria, humor e graça – e você fica linda fazendo isso. Tenho muita sorte de poder viver as aventuras da vida com você. Amo você!", escreveu ele.