Cantor Jão anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado: 'Quero virar um fantasma'

O cantor Jão surpreendeu seus fãs com um anúncio feito nesse domingo (19): uma pausa na carreira. O artista explicou que “deseja virar um fantasma” e que não programou uma data para voltar aos palcos.

Próximos passos

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, o cantor pop ficou com os olhos marejados ao revelar que quer dar um tempo em sua carreira como cantor. Ele não conseguiu segurar as lágrimas ao declarar que não estipulou uma data para voltar aos palcos.

“Eu quero dar um tempo e quero virar um fantasma assim… Eu quero curtir as coisas, sabe?”, disse Jão.

Após ser questionado se esse seria um período sabático, ele revelou:

“Poderia ser! A gente não programou nada, não programou assim: ‘Ah, você vai voltar tal dia’. Mas também quero fazer coisas do tipo fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com meus gatos no sofá e sem fazer nada. Eu preciso desse tempo, só que eu não queria”, declarou.

O artista relembrou o que ouviu de pessoas ao seu redor após a decisão. "Não, é uma coisa que você realmente precisa". Eu sempre subo no palco pensando que talvez possam tirar isso de mim a qualquer momento. É uma coisa que eu deveria tratar”, disse.

Por fim, ele aproveitou para brincar sobre a situação. “Gente, estou considerando isso aqui uma terapia, tá? A lágrima chegou aqui e eu segurei. Eu tenho vergonha de chorar, gente. Eu volto e volto maior que o mundo”, completou o cantor.