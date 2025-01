Cantor sertanejo Rodolfo Favero morre aos 33 anos

O cantor Rodolfo Favero, conhecido como "a voz bruta do sertanejo", morreu no último sábado (18), aos 33 anos. A informação foi confirmada através de uma publicação nas redes sociais do artista.

"É com pesar que comunicamos o falecimento de Rodolfo Favero", disse a publicação. Até o momento, a causa da morte de Rodolfo não foi divulgada. Porém, de acordo com o site 'Quem', a equipe do cantor informou que ele estava internado em um hospital.

Leia também

Filha de Leandro, da dupla com Leonardo, revela experiência sobrenatural com o pai

Alexandre Frota tem pedido de gratuidade de Justiça negado; Entenda



Nos comentários da postagem, diversos amigos e fãs lamentaram a partida precoce do artista. "Meus sentimentos aos amigos e familiares. O sertanejo perdeu uma grande voz!", escreveu um seguidor. "Com o coração apertado e os olhos em lágrimas, ainda sem acreditar. Não é um adeus meu amigo, é apenas um ‘até um dia'", disse outro.