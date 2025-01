Luciana Gimenez diz que anda de metrô: 'Mas só em Nova York'

A apresentadora Luciana Gimenez, 55 anos, está de férias em Nova York e aproveitou para compartilhar com seus seguidores uma curiosidade sobre sua rotina: andar de metrô. Pelo Instagram, ela mostrou como utiliza o transporte público da cidade.

“Para quem pergunta, sim, eu ando de metrô, mas apenas em Nova York”, revelou Gimenez. A apresentadora também compartilhou como economiza com o "MetroCard".

“Acabei de comprar o passe semanal do metrô por US$ 34, o equivalente a R$ 206 na cotação atual. Caso contrário, cada viagem custaria US$ 3. Acho que vou usar mais de dez vezes, então vale a pena”, declarou.

Gimenez ainda comentou sobre a tranquilidade em usar o transporte público.

“Aqui é seguro, não há assaltos. As pessoas usam o metrô normalmente, até mesmo com relógios e joias, porque há bastante presença policial”, afirmou.