Carnavalesca Márcia Lage morre aos 64 anos, vítima de leucemia

A carnavalesca Márcia Lage, de 64 anos, morreu na manhã deste domingo (19), vítima de leucemia. A informação foi confirmada pela Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, que decretou a suspensão de suas atividades sociais por tempo indeterminado. Ainda não há informação sobre data e local do velório.

"A Mocidade Independente de Padre Miguel informa, com profundo pesar, o falecimento da carnavalesca Márcia Lage", disse a nota publicada pelas agremiações nas redes sociais, que completou afirmando: "Márcia colocou o seu talento a serviço da Mocidade por diversos carnavais."

Trajetória no carnaval

Ao lado do marido, Renato Lage, a carnavalesca começou a atuar na Mocidade Independente de Padre Miguel na década de 1990, ainda assinando como Márcia Lávia. Depois de deixar a Verde e Branco, o casal brilhou a frente do Salgueiro entre 2003 e 2017.

Em carreira solo, Márcia foi responsável pelo desfile do Império Serrano, em 2009, quando a escola reeditou "A Lenda das Sereias, Rainhas do Mar", originalmente apresentado em 1976.

Em 2009, chegou a ser anunciada pela Estação Primeira para desenvolver o enredo "Mangueira é Música do Brasil" (2010), no entanto, teve divergências artísticas com a diretoria e deixou o cargo meses antes do desfile.

Em 2018, Márcia e Renato estiveram à frente do carnaval da Acadêmicos do Grande Rio. Em 2020, a dupla chegou à Portela, onde ficou até 2023, depois do desfile sobre o centenário da agremiação.

Ex-aluna da Escola de Belas Artes da UFRJ, onde teve aulas com a carnavalesca e comentarista Maria Augusta, a artista fez, ainda, trabalhos como cenógrafa, sendo responsável pela decoração de camarotes na Sapucaí, entre eles o tradicional Rio Samba e Carnaval, do empresário Mauricio Mattos.

A última aparição da carnavalesca foi no quadro "Enredo & Samba", apresentado por Milton Cunha no "RJ1", da TV Globo, na última quarta-feira (15).