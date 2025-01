Kleber Bambam responde Naldo e propõe aposta de R$ 1 milhão em luta de boxe

O campeão do BBB 1, Kleber Bambam, quer voltar aos ringues em 2025. Agora, ele aguarda apenas um adversário. O nome que surge é do cantor Naldo Benny, que chegou a ter uma luta encaminhada com Popó em 2023.

Em entrevista recente a influenciadora Virgínia Fonseca, no SBT, Naldo revelou que se tivesse que desafiar alguém para uma luta de boxe, ele escolheria justamente Bambam.

O cantor disparou: "Eu voltei a treinar Boxe agora. O babaca do Bambam, está com essas palhaçadas aí. Ele falou umas paradas (sobre mim) e a galera ficou me marcando na internet, aquilo me subiu uma raiva. É isso. Se eu tivesse que desafiar alguém, porque eu já estou ficando put* também, porque já está falando muita palhaçada, seria o Bambam."

Então, o ex-BBB pegou o vídeo da declaração de Naldo e decidiu aceitar o desafio. O influenciador ainda propôs que cada um, inclusive Virgínia, colocasse um valor para que o combate pudesse acontecer.

Kleber Bambam ainda prometeu nocautear Naldo: "Vem, Naldo! Pode vir, vem! Coloca R$ 500 mil você, Virgínia, o Naldo coloca R$ 500 mil e eu coloco R$ 1 milhão, a gente faz essa luta. Seu programa pode gravar também, porque a audiência está fraca. Ou seja, Naldo: o foguete vai te pegar. Vou te arrebentar, você vai sair de balão de oxigênio."

Bambam enfrentou Popó no começo de 2024, pelo FMS 4, na luta que parou o Brasil. O tetracampeão mundial de Boxe venceu a disputa por nocaute em apenas 36 segundos. Desde então, o paulista não competiu mais, porém desde o fim do último ano vem desafiando o humorista Whindersson Nunes.