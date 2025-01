São Gonçalo Shopping recebe o evento 'Adame Entre Amigos' neste domingo (19)

O São Gonçalo Shopping será palco de um dos eventos mais aguardados pelos fãs do pagode: o “Adame Entre Amigos”, que marca a volta do grupo Pagode do Adame ao shopping. O evento acontece no próximo domingo, dia 19 de janeiro, a partir das 13h, no estacionamento externo, reunindo grandes nomes do pagode em uma tarde inesquecível.

Com uma programação recheada de atrações de destaque, o público poderá curtir apresentações de Thiago Soares, Gamadinho, Pique Novo, Caju Pra Baixo, Intimistas, Yan, Renan Oliveira, entre outros convidados especiais.

O evento promete oferecer uma experiência única para os amantes do pagode. Para garantir o seu lugar, já estão disponíveis ingressos online e em pontos físicos, com setores que atendem a diferentes perfis de público.

SERVIÇO – ADAME ENTRE AMIGOS

Vendas Online: @adameentreamigos

Pontos Físicos: Lojas South

Serviço – “Adame Entre Amigos” no São Gonçalo Shopping

Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)

Horário: A partir das 13h

Local: Estacionamento externo do São Gonçalo Shopping

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo