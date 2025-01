Romário revela ter feito "muito sexo" na Copa de 94 enquanto Dunga dormia: "Nunca me fez mal"

Durante uma entrevista ao "Charla Podcast", Romário, atual senador do Rio de Janeiro e ex-jogador da Seleção Brasileira, fez algumas revelações polêmicas. O craque nunca teve a disciplina como seu forte, mesmo quando foi campeão do mundo na Copa de 1994, nos Estados Unidos, quebrando um jejum de 24 anos da seleção brasileira.

O ex-jogador revelou que driblava a marcação do capitão Dunga, com quem dividia quarto na época, para se divertir à noite.

"Enquanto Dunga estava acordado, ele me controlava, mas ele dormia muito. O bom é que ele dormia cedo também. Eu esperava ele dormir para meter o pé. Fiz muito sexo naquela Copa. Ele dormindo e eu marcando gol", confessou o ex-jogador.

Romário disse ainda que fazer sexo antes das partidas nunca atrapalhou seu desempenho em campo: "Não posso falar pelos outros jogadores, mas para mim nunca me fez mal. Pelo contrário. Sempre fui muito solto, para mim sempre foi bom. Para alguns jogadores, a reação do dia seguinte pode não ser boa, mas para mim nunca foi um problema".

O ex-jogador marcou cinco gols na Copa do Mundo de 1994 e foi o artilheiro do Brasil durante a campanha. Ele foi o grande herói do Brasil na disputa, que resultou no tetracampeonato do país, sendo eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 1994.