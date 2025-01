Diego Hypolito desabafa sobre dinâmica no BBB: "Tenho medo de estragar a minha história"

O ginasta e participante do BBB, Diego Hypolito, ficou preocupado após ficar “fora do jogo” das outras duplas na dinâmica que ocorreu na noite desta terça-feira (14). Durante uma conversa com Thamiris, Camilla, Vinícius e Aline, o atleta alegou que teme que a irmã, Daniele, não esteja atenta ao jogo.

"Eu não tenho como jogar sozinho. Eu falei para a Daniele. Ela tem que ficar mais próxima de mim. Por quê, sabe o que acontece? Se não, eu tô jogando sozinho", disse.

Neste momento, Daniele se aproximou dos jogadores e confessou para o irmão: “Diego, muitas vezes, eu tento estar perto de você... Aí, por exemplo, eu chego no grupo para estar com você, eu entro na mesma conversa que você. Em vez de você me puxar para outro canto, você vai para outro canto e eu fico ali. Eu ia conversar isso com você, só que, às vezes, você está rodando".

Daniele ainda comentou que não conseguiu falar com o irmão e relatou o que a incomodou sobre o comportamento e falas dele na prova de resistência do reality show. "Você estava falando comigo, me cobrando, me cobrando, me cobrando, e eu estava de boa. Cara, é o jeito dele. Eu não vou me estressar com o meu irmão em uma prova, porque é o jeito dele. Ele fez isso comigo a vida toda", afirmou.

E num segundo momento, Diego também desabafou com Gracyanne Barbosa e Vinícius. "Eu tenho medo de estragar a minha história". A influenciadora tentou consolar o ginasta. "É impossível estragar sua história". Por outro lado, Diego assumiu que, "Claro que a gente vai errar. Falou uma frase pontual, uma brincadeira, ok. Errou ali... Todo mundo vai errar". "Eu sou uma pessoa que me cobro muito".