Deborah Secco posa de biquíni e mostra boa forma após treino

A atriz Deborah Secco está curtindo uma temporada em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos. Ela está em uma região de neve com a filha, Maria Flor, de 9 anos. Ela comemorou que encarou um treino na manhã deste domingo (12) mesmo exausta, segundo ela.

Ela registrou a boa forma após a atividade, usando um biquíni branco. A atriz se disse muito orgulhosa de si mesma: "Feito por hoje. A musa fitness que mora em mim voltou. Depois de vinte e tantas horas de aeroporto, eu treinei. Pensa numa pessoa orgulhosa", disse ela no vídeo.

Deborah está em Aspen após curtir os parques de diversões de Orlando, na Flórida. Ela estava com a filha e a amiga e também atriz Giovanna Antonelli.

Ela também contou, durante a viagem, que é a mais nova proprietária de uma mansão de R$ 6 milhões em Orlando. Segundo informações, o imóvel possui dez quartos e oito banheiros. O negócio foi intermediado por Vivi Branco, que é sócia e ex-mulher de Rodrigo Branco, empresário que recebe famosos na região.

A atriz está curtindo uma temporada em Aspen | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Pelos stories do Instagram, Deborah confirmou o negócio: "Estamos de casa nova!" Estou aqui muito feliz com a minha casinha nova. Não é a primeira vez. Já comprei [antes], já vendi. Maria Flor ama esse lugar, é um sonho, mesmo, estar aqui com ela sempre. Estou muito feliz com a nova aquisição", declarou.