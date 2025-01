Vini Júnior abre conversas para comprar time da segunda divisão de Portugal

O atual melhor jogador do mundo, Vinicius Júnior, está na Arábia Saudita com o resto do elenco do Real Madrid para o jogo contra o Barcelona, válido pela final da Supercopa da Espanha, que acontece neste domingo. Fora do campo, no entanto, o brasileiro está com a cabeça em outro país. Surgiu nesta sexta a informação de que o craque brasileiro estaria interessado na compra de um time da segunda divisão de Portugal.

O nome do clube não foi divulgado. Para fazer a aquisição, o craque tem ao seu lado um grupo de investimento, mantido em sigilo. A notícia foi publicada inicialmente pelo jornalista Roberto Antolín, da rádio Cadena COPE, de Valladolid, da Espanha.

Mesmo que exista um interesse real e as conversas estejam em andamento, não há nada fechado no momento.

Caso a compra se concretize, Vini estará seguindo passos de outros craques do futebol que adquiriram clubes como Ronaldo (Valladolid), David Beckham (Inter Miami) e Ibrahimovic (Hammarby).