Virginia, Neymar, Carlinhos e outros: Descubra quanto ganham para promover casas de apostas

Jogos de apostas online têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil, impulsionados pela intensa divulgação realizada por influenciadores, atores e até jogadores, que utilizam as redes sociais para atrair novos apostadores. Em uma reportagem, a revista Piauí revelou os valores recebidos por nomes importantes desse mercado, como Virginia Fonseca, Neymar, Cauã Reymond, Gkay, Carlinhos Maia, Maya Massafera e David Brazil, além de detalhar quanto esses influenciadores lucram com as perdas dos apostadores.

Virginia Fonseca é uma das figuras mais notáveis envolvendo a promoção de casas de apostas, tema que tem gerado debates sobre ética e responsabilidades nas redes sociais. De acordo com a Piauí, divulgada no sábado (4), os contratos milionários de Virginia chamam a atenção, com cláusulas que levantam questionamentos sobre a verdadeira natureza desses acordos.

Virginia Fonseca | Foto: Reprodução - Instagram

Em dezembro de 2022, Virginia teria assinado um contrato com a plataforma Esportes da Sorte, descrita pela revista como "cachê da desgraça". O acordo garantiu a ela 30% do valor perdido pelos apostadores, além de um adiantamento de R$ 50 milhões no momento da assinatura.

Com mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, Virginia tem grande poder de influência, e sua capacidade de persuasão gerou 120 mil novos jogadores com apenas uma publicação em seu story, conforme a revista. Atualmente, a influenciadora possui um contrato anual de R$ 29 milhões com a plataforma Blaze, que esteve envolvida em polêmicas em 2023 devido a ações publicitárias ligadas ao youtuber Felipe Neto.



Outro nome de peso no mercado de apostas é o jogador Neymar, que mantém um contrato anual no valor de R$ 100 milhões com a plataforma Blaze. O pai do atleta, também, recebeu R$ 4,5 milhões apenas por intermediar um acordo entre o Santos e a plataforma de apostas online.

Cauã Reymond, galã global, também está no ramo de apostas. O contrato anual com a empresa BateuBet tem valor estimado em R$ 22 milhões.

No caso de Gkay, ela recebeu cerca de R$ 1,4 milhão por mês para promover a plataforma Esportes da Sorte, conforme a Piauí. No entanto, após a repercussão negativa sobre seu envolvimento, a influenciadora rompeu o contrato.

Ainda segundo a revista, Carlinhos Maia, ao promover casas de apostas, lucra cerca de R$ 40 milhões por ano. Maya Massafera, por sua vez, assinou um contrato estimado em R$ 7,8 milhões anuais.

Por fim, há também casos em que os influenciadores recebem apenas para mencionar uma plataforma de apostas em suas redes sociais. É o caso de David Brazil, que recebe R$ 200 mil mensais para incluir o nome de uma plataforma de jogos online em seu Instagram.