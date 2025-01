Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício assinado por seus pais, quando ainda era criança

Larissa Manoela de 24 anos, se vê mais uma vez no centro de uma polémica relacionada a sua carreira artística. A atriz está processando a gravadora Deckdisk, após descobrir a existência de um contrato assinado por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que mantinha a cantora com um vínculo vitalício com a gravadora. O contrato foi assinado em 2012, quando Larissa tinha apenas 11 anos.

Com a assinatura, a artista não poderia gravar músicas com qualquer outra concorrente, agora ela tenta romper o acordo. No processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela alega que não fazia ciência das clausulas ao fechar o acordo quando ainda era menor de idade, inclusive se surpreendeu muito ao fato de seguir em vigor durante toda sua vida, contando com uma alta multa para quebra de vínculo.

Larissa que pretende voltar com a carreira musical, não lança um projeto desde 2019, mas só a Deckdisk pode lançar sua canções. Vale ressaltar que, a empresa não tem a obrigação de prestar contas sobre o dinheiro arrecadado com as músicas da artista nas plataformas digitais, mesmo com a atriz acumulando 200 mil ouvintes mensais no Spotify.

Leia também:

Internautas apontam possíveis nomes dos participantes do BBB 25



PM de Niterói prende quatro por furtos de carne, cabo de energia e bicicleta



Patricia Proetti, advogada da atriz no caso, falou sobre achar o contrato abusivo: "Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato. Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias”.

O processo corre na justiça desde agosto do ano passado, quando a atriz pediu uma liminar em caráter de urgência para ter acesso as plataformas e rescindir com a Deckdisk, o que foi negado pelo juiz.