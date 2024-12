César Tralli posta foto com filha e anuncia pausa no trabalho

O jornalista César Tralli usou seu perfil nas redes sociais para anunciar uma breve pausa no trabalho. O apresentador do Jornal Hoje, na Rede Globo, vai tirar alguns dias de folga e só deve voltar a comandar o noticiário no próximo ano. Na postagem, ele disse que pretende dedicar o tempo de descanso à família

"Papai entrando no modo OFF. Chegou minha hora de dar uma pausa… De curtir minhas filhas, minha mulher. Logo, logo felizmente encontrarei a Rafa [Justus, enteada] também. Quero cuidar delas, cuidar de mim. Energia boa pra começar 2025 com todo amor que me acompanha em tudo que faço. Muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito hoje e neste novo ano que está começando", escreveu César, na legenda de uma foto ao lado da filha Manuella, de 5 anos.

Nos comentários, Tralli recebeu elogios dos internautas. Um deles veio de sua sogra, a empresária e ex-modelo Helô Pinheiro. "Já disse e volto a dizer: você é um pai presente em dedicação e afeto. Me orgulho muito... Como filha de pais separados, sei como é o sofrimento, por isso dou muito valor a união e respeito do casal que deixa esse exemplo", escreveu a mãe de Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista.