Guilherme Arantes cancela show por emergência de saúde; entenda

O cantor e compositor Guilherme Arantes precisou cancelar uma apresentação de Réveillon de última hora por conta de uma emergência médica. O artista, de 71 anos, precisou passar por uma cirurgia no coração na última quinta-feira (26) e desmarcar suas próximas apresentações. O procedimento foi bem-sucedido.

Segundo a equipe do cantor, Guilherme passou por um cateterismo com angioplastia não programado. "Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos 10 dias", disse a equipe, em nota.

Por conta disso, o artista não participa do show de Réveillon em Santos, na região litorânea de São Paulo, no dia 31 de dezembro, nem da apresentação no Navio do Roupa Nova, prevista para o dia 3 de janeiro.

"Agradecemos pela compreensão e apoio de todos os fãs, parceiros e amigos neste momento", conclui a nota. Segundo informações do "Estadão", o procedimento foi realizado em um hospital na Bahia e o artista tem previsão de alta para este final de semana.