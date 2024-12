Roberto Carlos briga com policiais e ameaça parar show em Recife

O cantor Roberto Carlos, de 83 anos, protagonizou um momento inusitado durante uma apresentação em Pernambuco nesta quinta (26). Logo no início do show, o Rei pegou o microfone para dar uma bronca em um grupo de policiais que estava aglomerado na frente do palco e ameaçou interromper a apresentação, que aconteceu na Praia do Pina, no Recife. Confira:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

“Vocês podem desocupar isso aí e parar de se espremer na frente do palco, por favor? Por favor, saiam daí, senão eu não continuo esse show”, disse o cantor, visivelmente incomodado. Segundo relatos de espectadores, fotógrafos e técnicos estavam no meio da aglomeração. No entanto, de acordo com uma nota divulgada pela equipe do artista, o incômodo do Rei foi com agentes da Polícia que estavam no local.

“O cantor Roberto Carlos realizou ontem um show na praia no Recife. O artista precisou interromper o show por um minuto para pedir que os policiais, que estavam conversando, se retirassem da frente do palco. Isso estava atrapalhando a apresentação do cantor”, disse a equipe de Roberto, em uma nota divulgada inicialmente pelo jornal O Dia.